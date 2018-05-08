Отлистайте на пару десятков страниц назад. Импринтер и другие участники всё прекрасно описали. Ну или в личку гляньте, мне не жалко.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:49
Отлистайте на пару десятков страниц назад. Импринтер и другие участники всё прекрасно описали. Ну или в личку гляньте, мне не жалко.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 09 тра, 2018 00:33
Re: Monobank
Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?
Додано: Сер 09 тра, 2018 00:42
Додано: Сер 09 тра, 2018 02:45
Re: Monobank
Вы совершенно правы. Данное мероприятие используется и по сей день. Вчера звонок на фин номер бегемота. Ну я продуманный и естественно не отвечаю и не перезваниваю. Потом второй, третий. Дальше начинают прозвоны на старый фин номер который у меня был примерно 3-4 года назад а сейчас уже к другому банку имеет отношение. Звонки по той же формуле. Естественно никто мои фин номера не знает (кроме банки).Просматривается взаимосвязь между этими телодвижениями и "заинтересованными "сотрудниками.
Додано: Сер 09 тра, 2018 08:49
Вы вошли в 20% клиентов, которые нанесли моне в прошлом месяце сильнейший удар по его экономике. И это моне не нравится: когда кто либо пользуется картой так, как считает нужным.
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:54
Интересно, а почему же мне никогда не звонят всякие мошенники? Наверное потому что номер корпоративный запорожский и по нему это сразу видно (067-61). Ну так кто мешает всем желающим использовать контрактную форму обслуживания? Экономия? А отдельные симки для фин. номеров (наверное в сейфах хранятся) значит не влом использовать?
Являюсь координатором своей мобильной корпорации (уже более 200 номеров). Так вот за более чем за 11 лет только один идиот (вор, укравший телефон) пытался переоформить на себя номер. Ибо увидел на счету сумму в несколько тысяч гривен (общий лицевой счёт). Но когда с Киевстара позвонили мне (как координатору) для подтверждения операции товарищ быстро смылся (типа "передумал"), ибо наконец понял, что к чему...
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:11
Через пару месяцев обещают официальную привязку симок к паспортам даже для препэйда. Так что, сейчас оформлять контракт смысла нет, а для сабжевого банка - тем более. Все операции у Моно без подтверждения по СМС, даже стороннее 3д подтверждается через апликуху.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:21
Re: Monobank
так корпоративную или контрактную?
Я вот вааще перешёл с контракта(КС с 1999г) на припейд (2017) с сохранением номера. Залочил через экк возможность удалённой замены СИМки и вот тока щас посыпались СМСки с пердупреждением о принудительной смене тарифного плана с 35 на 55грн/4нед Думаю вааще перестать платить им абонку, а вкл. перенаправление СМСок. А юзать буду ток МТС, там гораздо лояльнее обслуживание -- с бонусами
... делайте хоть что-нибудь!
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