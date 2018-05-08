Додано: Сер 09 тра, 2018 11:11

Через пару месяцев обещают официальную привязку симок к паспортам даже для препэйда. Так что, сейчас оформлять контракт смысла нет, а для сабжевого банка - тем более. Все операции у Моно без подтверждения по СМС, даже стороннее 3д подтверждается через апликуху.

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