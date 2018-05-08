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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:49

  ishvara написав:Фантом А можно поподробнее? При входе я так понимаю можно через кассу Универсала. А при выходе?


Отлистайте на пару десятков страниц назад. Импринтер и другие участники всё прекрасно описали. Ну или в личку гляньте, мне не жалко.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:33

Re: Monobank

Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:42

  Bambula написав:Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?


Користуйтеся картами по черзі, моня свинорилів за підсумками минулого місяця штрафує.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 02:45

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Т. е., чтоб потерять все деньги со всех счетов, включая кредитные, достаточно было просто несколько раз перезвонить на неизвестные номера! А если в каких нибудь базах есть телефоны друзей или родственников, которым вы звоните, даже этого не нужно было. Ложитесь спокойно спать, утром сим карта не работает, а ваши деньги уже не ваши

Просто почитайте отзывы о зелёном банке нескольколетней давности. Там 90% отзывов было на угон денег без вины клиента.
Вы совершенно правы. Данное мероприятие используется и по сей день. Вчера звонок на фин номер бегемота. Ну я продуманный и естественно не отвечаю и не перезваниваю. Потом второй, третий. Дальше начинают прозвоны на старый фин номер который у меня был примерно 3-4 года назад а сейчас уже к другому банку имеет отношение. Звонки по той же формуле. Естественно никто мои фин номера не знает (кроме банки).Просматривается взаимосвязь между этими телодвижениями и "заинтересованными "сотрудниками.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:49

  Bambula написав:Підкажіть, будь ласка, по розміру кешбеку. У мене кешбек на 25-50% менший, ніж у дружини. наприклад продукти у мене 1-3%, а у дружини 2-4%. Від чого це залежить? Це у всіх так?

Вы вошли в 20% клиентов, которые нанесли моне в прошлом месяце сильнейший удар по его экономике. И это моне не нравится: когда кто либо пользуется картой так, как считает нужным.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:54

  safonovstanislav написав:Т. е., чтоб потерять все деньги со всех счетов, включая кредитные, достаточно было просто несколько раз перезвонить на неизвестные номера!

Интересно, а почему же мне никогда не звонят всякие мошенники? Наверное потому что номер корпоративный запорожский и по нему это сразу видно (067-61). Ну так кто мешает всем желающим использовать контрактную форму обслуживания? Экономия? А отдельные симки для фин. номеров (наверное в сейфах хранятся) значит не влом использовать?

Являюсь координатором своей мобильной корпорации (уже более 200 номеров). Так вот за более чем за 11 лет только один идиот (вор, укравший телефон) пытался переоформить на себя номер. Ибо увидел на счету сумму в несколько тысяч гривен (общий лицевой счёт). Но когда с Киевстара позвонили мне (как координатору) для подтверждения операции товарищ быстро смылся (типа "передумал"), ибо наконец понял, что к чему...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:11

Через пару месяцев обещают официальную привязку симок к паспортам даже для препэйда. Так что, сейчас оформлять контракт смысла нет, а для сабжевого банка - тем более. Все операции у Моно без подтверждения по СМС, даже стороннее 3д подтверждается через апликуху.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:21

Re: Monobank

  Vorlon написав:Ну так кто мешает всем желающим использовать контрактную форму обслуживания?

так корпоративную или контрактную? :wink:
Я вот вааще перешёл с контракта(КС с 1999г) на припейд (2017) с сохранением номера. Залочил через экк возможность удалённой замены СИМки и вот тока щас посыпались СМСки с пердупреждением о принудительной смене тарифного плана с 35 на 55грн/4нед :evil: Думаю вааще перестать платить им абонку, а вкл. перенаправление СМСок. А юзать буду ток МТС, там гораздо лояльнее обслуживание -- с бонусами :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:07

  clientage написав:так корпоративную или контрактную?

В контексте обсуждаемой темы особой разницы думаю нет. Не всем ведь везёт с корпоративной связью.

Я новым сотрудникам в компании предлагаю свой киевстаровский номер (если у них он есть) делать корпоративным - большинство соглашается. При увольнении переоформляю обратно. Ибо ходить с двумя номерами одного оператора ИМХО глупо... Пополнение личных номеров не делаем принципиально (за исключением каких-либо ЧП).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:18

  Vorlon написав:
  clientage написав:так корпоративную или контрактную?

В контексте обсуждаемой темы особой разницы думаю нет. Не всем ведь везёт с корпоративной связью.

Я новым сотрудникам в компании предлагаю свой киевстаровский номер (если у них он есть) делать корпоративным - большинство соглашается. При увольнении переоформляю обратно. Ибо ходить с двумя номерами одного оператора ИМХО глупо... Пополнение личных номеров не делаем принципиально (за исключением каких-либо ЧП).
что мы тут обсуждаем с Вами , вашу незаменнимость? Имею в наличии всех операторов симкарты и переадресация на сдма со всех , в случае нет сети ,- я Вас сделал ???)
никому не верю
sens
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