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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:20

Re: Monobank

Vorlon, за безопасность денег должен отвечать банк. Даже если клиенты банка - идиоты, банк всё равно должен максимально обезопасить их деньги. То, что вам мошенники не звонят и не взламывают у вас ничего - это прекрасно. Но, кроме лично вас, у банка ещё много клиентов, которые менее подкованы в финансовом и техническом плане. Думаю, любое новшество, которое уменьшает вероятность кражи денег с банковского счёта, банку в плюс.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:26

  wig написав:Через пару месяцев обещают официальную привязку симок к паспортам даже для препэйда.
Она уже давно есть. Где есть официальное представительство оператора, можно пройти регистрацию.
Вот только Киевстар при замене SIM требует паспорт, остальные (lifecell, Vodafone) процедуру не изменили.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:12

  MASolomko написав:
  wig написав:Через пару месяцев обещают официальную привязку симок к паспортам даже для препэйда.
Она уже давно есть. Где есть официальное представительство оператора, можно пройти регистрацию.
Вот только Киевстар при замене SIM требует паспорт, остальные (lifecell, Vodafone) процедуру не изменили.


Не так давно менял сим Vodafone. Потребовали паспорт. Говорят, у них это стандартная процедура уже давно
jurasja
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  #<1 ... 638639640641
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