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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 12:20
Re: Monobank
Vorlon, за безопасность денег должен отвечать банк. Даже если клиенты банка - идиоты, банк всё равно должен максимально обезопасить их деньги. То, что вам мошенники не звонят и не взламывают у вас ничего - это прекрасно. Но, кроме лично вас, у банка ещё много клиентов, которые менее подкованы в финансовом и техническом плане. Думаю, любое новшество, которое уменьшает вероятность кражи денег с банковского счёта, банку в плюс.
Додано: Сер 09 тра, 2018 12:26
Она
Вот только Киевстар при замене SIM требует паспорт, остальные (lifecell, Vodafone) процедуру не изменили.
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:12
Не так давно менял сим Vodafone. Потребовали паспорт. Говорят, у них это стандартная процедура уже давно
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