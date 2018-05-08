Додано: Сер 09 тра, 2018 14:56

safonovstanislav написав: Vorlon, за безопасность денег должен отвечать банк. Даже если клиенты банка - идиоты, банк всё равно должен максимально обезопасить их деньги. То, что вам мошенники не звонят и не взламывают у вас ничего - это прекрасно. Но, кроме лично вас, у банка ещё много клиентов, которые менее подкованы в финансовом и техническом плане. Думаю, любое новшество, которое уменьшает вероятность кражи денег с банковского счёта, банку в плюс. , за безопасность денег должен отвечать банк. Даже если клиенты банка - идиоты, банк всё равно должен максимально обезопасить их деньги. То, что вам мошенники не звонят и не взламывают у вас ничего - это прекрасно. Но, кроме лично вас, у банка ещё много клиентов, которые менее подкованы в финансовом и техническом плане. Думаю, любое новшество, которое уменьшает вероятность кражи денег с банковского счёта, банку в плюс.

вот примат так и решил ... все клиенты у него теперь идиоты и при поднятии интернет лимита сначала робот допрашивает:1) вы ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 22) вы уверены что ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 23) вы точно уверены что ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 24) вы добровольно хотите поднять понять лимит нажмите 1, если у вас у виска пистолет или локан в ж*** - нажмите 25) вы уверены в том что вы не идиот нажмите 1...если человек идиот - это надолго и никакими мерами нельзя уберечь человека от воворства у него денег, если он отдает их сам ... но почему из за трех идиотов должны страдать адекватные клиенты?предлагаю сделает экзамены как в ГАИ на вождение авто так и на пользователя платежной картой, в противном случае карты не выдавать тем, кто не сдал экзамен - пусть юзают текущие 2620 через кассу.