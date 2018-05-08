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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642>
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:20

Re: Monobank

Vorlon, за безопасность денег должен отвечать банк. Даже если клиенты банка - идиоты, банк всё равно должен максимально обезопасить их деньги. То, что вам мошенники не звонят и не взламывают у вас ничего - это прекрасно. Но, кроме лично вас, у банка ещё много клиентов, которые менее подкованы в финансовом и техническом плане. Думаю, любое новшество, которое уменьшает вероятность кражи денег с банковского счёта, банку в плюс.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:26

  wig написав:Через пару месяцев обещают официальную привязку симок к паспортам даже для препэйда.
Она уже давно есть. Где есть официальное представительство оператора, можно пройти регистрацию.
Вот только Киевстар при замене SIM требует паспорт, остальные (lifecell, Vodafone) процедуру не изменили.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:12

  MASolomko написав:
  wig написав:Через пару месяцев обещают официальную привязку симок к паспортам даже для препэйда.
Она уже давно есть. Где есть официальное представительство оператора, можно пройти регистрацию.
Вот только Киевстар при замене SIM требует паспорт, остальные (lifecell, Vodafone) процедуру не изменили.


Не так давно менял сим Vodafone. Потребовали паспорт. Говорят, у них это стандартная процедура уже давно
jurasja
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:42

  jurasja написав:Не так давно менял сим Vodafone. Потребовали паспорт. Говорят, у них это стандартная процедура уже давно

Не знаю, насколько давно, менял жене на 4g месяц назад. Никакого паспорта не надо. Если есть рабочая симка или упаковка - вообще. Если нет - два вопроса, и тоже выдают.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:45

Re: Monobank

jurasja, если карточка на руках, то меняют без паспорта. Единственное дилеры могут по паспорту менять, но если не контракт, то данные паспорта не свяряют в базе. Поскольку они не знают прошли ли Вы официальную регистрацию согласно закона или нет.

Дилеры у Киевстар не смогут без паспортных данных зайти в профиль номера, система от них требует жёсткую информацию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:50

  MASolomko написав:Единственное дилеры могут по паспорту менять

Менял и у диллера, и в сервисном самого Водафона.
Паспорт нигде не спрашивают вообще.
Разница только одна - у диллеров нужно заявку по телефону оставлять, и именно по телефону и спрашивают номера куда звонил. В салоне сам менеджер все делает, никуда звонить не надо.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:56

  safonovstanislav написав:Vorlon, за безопасность денег должен отвечать банк. Даже если клиенты банка - идиоты, банк всё равно должен максимально обезопасить их деньги. То, что вам мошенники не звонят и не взламывают у вас ничего - это прекрасно. Но, кроме лично вас, у банка ещё много клиентов, которые менее подкованы в финансовом и техническом плане. Думаю, любое новшество, которое уменьшает вероятность кражи денег с банковского счёта, банку в плюс.


вот примат так и решил ... все клиенты у него теперь идиоты и при поднятии интернет лимита сначала робот допрашивает:

1) вы ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 2
2) вы уверены что ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 2
3) вы точно уверены что ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 2
4) вы добровольно хотите поднять понять лимит нажмите 1, если у вас у виска пистолет или локан в ж*** - нажмите 2
5) вы уверены в том что вы не идиот нажмите 1
...
если человек идиот - это надолго и никакими мерами нельзя уберечь человека от воворства у него денег, если он отдает их сам ... но почему из за трех идиотов должны страдать адекватные клиенты?

предлагаю сделает экзамены как в ГАИ на вождение авто так и на пользователя платежной картой, в противном случае карты не выдавать тем, кто не сдал экзамен - пусть юзают текущие 2620 через кассу.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:20

  IMPRINTER написав:вот примат так и решил ... все клиенты у него теперь идиоты и при поднятии интернет лимита сначала робот допрашивает:

Это если в первый раз на этой карте поднимаешь. Потом уже никто не звонит. Но, и то! Не сравнить, с тем, что здесь. Ползунок на телефоне и, максимум, пароль из 4-х цифр.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:22

Рассказываю свежак от мтс, купил новый телефон, пришел без старой симки взять новую нано, для простоты сказал что симку потерял. Два номера, на которые звонил и выдали без всяких паспортов.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:27

  wig написав:Это если в первый раз на этой карте поднимаешь. Потом уже никто не звонит. Но, и то! Не сравнить, с тем, что здесь. Ползунок на телефоне и, максимум, пароль из 4-х цифр.


Я однажды за день 5 раз рассказывал тетеньке что я не идиот, точно не идиот, в лотерею не выиграл, нет мне не обещали машину, рядом со мной никого нет, да я уверен, точно уверен, конечно да. А за попытку ускорить, отвечая раньше чем оператор заканчивал свой длиннющий вопрос мне грубили...

Ушло полтора часа чистого времени...
Спасибоненадо.
makor06
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