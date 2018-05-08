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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 12:20
Re: Monobank
Vorlon, за безопасность денег должен отвечать банк. Даже если клиенты банка - идиоты, банк всё равно должен максимально обезопасить их деньги. То, что вам мошенники не звонят и не взламывают у вас ничего - это прекрасно. Но, кроме лично вас, у банка ещё много клиентов, которые менее подкованы в финансовом и техническом плане. Думаю, любое новшество, которое уменьшает вероятность кражи денег с банковского счёта, банку в плюс.
Додано: Сер 09 тра, 2018 12:26
Она
Вот только Киевстар при замене SIM требует паспорт, остальные (lifecell, Vodafone) процедуру не изменили.
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:12
Не так давно менял сим Vodafone. Потребовали паспорт. Говорят, у них это стандартная процедура уже давно
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:42
Не знаю, насколько давно, менял жене на 4g месяц назад. Никакого паспорта не надо. Если есть рабочая симка или упаковка - вообще. Если нет - два вопроса, и тоже выдают.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 13:45
Re: Monobank
jurasja, если карточка на руках, то меняют без паспорта. Единственное дилеры могут по паспорту менять, но если не контракт, то данные паспорта не свяряют в базе. Поскольку они не знают прошли ли Вы официальную регистрацию согласно закона или нет.
Дилеры у Киевстар не смогут без паспортных данных зайти в профиль номера, система от них требует жёсткую информацию.
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:50
Менял и у диллера, и в сервисном самого Водафона.
Паспорт нигде не спрашивают вообще.
Разница только одна - у диллеров нужно заявку по телефону оставлять, и именно по телефону и спрашивают номера куда звонил. В салоне сам менеджер все делает, никуда звонить не надо.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 14:56
вот примат так и решил ... все клиенты у него теперь идиоты и при поднятии интернет лимита сначала робот допрашивает:
1) вы ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 2
2) вы уверены что ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 2
3) вы точно уверены что ходите поднять лимит нажмите 1, не хотите нажмите 2
4) вы добровольно хотите поднять понять лимит нажмите 1, если у вас у виска пистолет или локан в ж*** - нажмите 2
5) вы уверены в том что вы не идиот нажмите 1
...
если человек идиот - это надолго и никакими мерами нельзя уберечь человека от воворства у него денег, если он отдает их сам ... но почему из за трех идиотов должны страдать адекватные клиенты?
предлагаю сделает экзамены как в ГАИ на вождение авто так и на пользователя платежной картой, в противном случае карты не выдавать тем, кто не сдал экзамен - пусть юзают текущие 2620 через кассу.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 15:20
Это если в первый раз на этой карте поднимаешь. Потом уже никто не звонит. Но, и то! Не сравнить, с тем, что здесь. Ползунок на телефоне и, максимум, пароль из 4-х цифр.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 15:22
Рассказываю свежак от мтс, купил новый телефон, пришел без старой симки взять новую нано, для простоты сказал что симку потерял. Два номера, на которые звонил и выдали без всяких паспортов.
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:27
Я однажды за день 5 раз рассказывал тетеньке что я не идиот, точно не идиот, в лотерею не выиграл, нет мне не обещали машину, рядом со мной никого нет, да я уверен, точно уверен, конечно да. А за попытку ускорить, отвечая раньше чем оператор заканчивал свой длиннющий вопрос мне грубили...
Ушло полтора часа чистого времени...
Спасибоненадо.
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