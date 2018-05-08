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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:27
WachtAmRhein написав:
Рассказываю свежак от мтс, купил новый телефон, пришел без старой симки взять новую нано, для простоты сказал что симку потерял. Два номера, на которые звонил и выдали без всяких паспортов.
Но это только для предоплаты
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 09 тра, 2018 15:30
BBC написав: WachtAmRhein написав:
Рассказываю свежак от мтс, купил новый телефон, пришел без старой симки взять новую нано, для простоты сказал что симку потерял. Два номера, на которые звонил и выдали без всяких паспортов.
Но это только для предоплаты
Ну мы же говорим о безопасности денег оленей, при чем же здесь контракт?
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 09 тра, 2018 15:34
Контракт зло, там абонка і овердрифи...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 09 тра, 2018 15:36
wig написав: IMPRINTER написав:
вот примат так и решил ... все клиенты у него теперь идиоты и при поднятии интернет лимита сначала робот допрашивает:
Это если в первый раз на этой карте поднимаешь. Потом уже никто не звонит. Но, и то! Не сравнить, с тем, что здесь. Ползунок на телефоне и, максимум, пароль из 4-х цифр.
фиг там !! это как корезоид решит .. у меня четко каждый раз без вариантов
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IMPRINTER
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Додано: Сер 09 тра, 2018 16:10
IMPRINTER написав:
фиг там !! это как корезоид решит .. у меня четко каждый раз без вариантов
Пусть, лучше, звонят. Если с карты угнали деньги, еще есть шанс вернуть через чэржбек МПС. А через ИБ - без вариантов. Придется платить.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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