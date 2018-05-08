RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:27

  WachtAmRhein написав:Рассказываю свежак от мтс, купил новый телефон, пришел без старой симки взять новую нано, для простоты сказал что симку потерял. Два номера, на которые звонил и выдали без всяких паспортов.
Но это только для предоплаты
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13237
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:30

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:Рассказываю свежак от мтс, купил новый телефон, пришел без старой симки взять новую нано, для простоты сказал что симку потерял. Два номера, на которые звонил и выдали без всяких паспортов.
Но это только для предоплаты


Ну мы же говорим о безопасности денег оленей, при чем же здесь контракт?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8284
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:34

Re: Monobank

Контракт зло, там абонка і овердрифи...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7836
З нами з: 15.04.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:36

  wig написав:
  IMPRINTER написав:вот примат так и решил ... все клиенты у него теперь идиоты и при поднятии интернет лимита сначала робот допрашивает:

Это если в первый раз на этой карте поднимаешь. Потом уже никто не звонит. Но, и то! Не сравнить, с тем, что здесь. Ползунок на телефоне и, максимум, пароль из 4-х цифр.


фиг там !! это как корезоид решит .. у меня четко каждый раз без вариантов
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34215
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5435 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:10

  IMPRINTER написав:фиг там !! это как корезоид решит .. у меня четко каждый раз без вариантов

Пусть, лучше, звонят. Если с карты угнали деньги, еще есть шанс вернуть через чэржбек МПС. А через ИБ - без вариантов. Придется платить.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 639640641642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Слушатель, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9912)
09.05.2018 17:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.