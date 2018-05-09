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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:55
IMPRINTER написав:
Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.
Миха?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:56
IMPRINTER написав:
Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.
Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?
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tmp01
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:03
tmp01 написав: IMPRINTER написав:
Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.
Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?
Всі керувалися с одного пристрою?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:03
tmp01 написав: IMPRINTER написав:
Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.
Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?
карты членов семьи
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:04
klug написав:
Всі керувалися с одного пристрою?
естественно
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:08
tmp01 написав: IMPRINTER написав:
Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.
Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?
Может межбанковский реестр свинорылов?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:18
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.
Миха?
нет миха тут не причем. кому обнулили там михи небыло ...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29
IMPRINTER написав:
Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.
Щось вам сьогодні щастить.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:31
так еще ж твари и поиздивались ... ваш новый кредитный лимит 0 грн. - все нормально деньги есть ... так же написали как выгодно пользоваться нулевым кредитным лимитом.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:05
IMPRINTER
"Созданный нами искусственный интеллект учитывает тысячи и тысячи различных факторов" (с)
LOL
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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