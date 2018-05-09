RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644>
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:55

  IMPRINTER написав:Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.

Миха?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3173
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:56

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.

Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?
tmp01
 
Повідомлень: 759
З нами з: 14.03.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:03

  tmp01 написав:
  IMPRINTER написав:Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.

Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?

Всі керувалися с одного пристрою?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2124
З нами з: 18.08.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:03

  tmp01 написав:
  IMPRINTER написав:Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.

Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?


карты членов семьи
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34231
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:04

  klug написав:Всі керувалися с одного пристрою?


естественно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34231
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:08

  tmp01 написав:
  IMPRINTER написав:Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.

Как вычислили "все карты"? Был некий объединяющий признак, кроме большого оборота?


Может межбанковский реестр свинорылов? :)
curiousobro
 
Повідомлень: 955
З нами з: 21.07.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:18

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.

Миха?


нет миха тут не причем. кому обнулили там михи небыло ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34231
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29

  IMPRINTER написав:Сегодня горох по всем моим картам мони обнулил кредитные лимиты.

Щось вам сьогодні щастить.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:31

так еще ж твари и поиздивались ... ваш новый кредитный лимит 0 грн. - все нормально деньги есть ... так же написали как выгодно пользоваться нулевым кредитным лимитом.

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34231
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:05

IMPRINTER
"Созданный нами искусственный интеллект учитывает тысячи и тысячи различных факторов" (с)
LOL
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 24.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 641642643644>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andndp, antey718, makor06, vollena71, wolt450, Квесторе_поверніться і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.