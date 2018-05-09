IMPRINTER
Остаётся вопрос причины обнуления - за то, что все карты на одном устройстве или за что-то другое...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:15
IMPRINTER
Остаётся вопрос причины обнуления - за то, что все карты на одном устройстве или за что-то другое...
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:30
за карты в одном устройстве могут локнуть карты или акки ... типа для безопасности ...
кредитный лимит тут не связан ИМХО.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:36
IMPRINTER
или телепон(устройство) или типичные(однотипные) операции для банды
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:40
ну свинорылил в пределах нормы ... даже законные 250 к не выработал
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:42
А что поддержка говорит? Тупо ссылаются на п. 1.3 условий обслуживания?
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:43
IMPRINTER
свинорылить можно по разному , вот если в грейс снести скаждой карты по 50 к , это свинорыльство....? думаю Горох считает да
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:44
IMPRINTER
Народжується новий сценарій:
"Полювання на свинорилів. "Обрізання"
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:44
лимит не обносил - юзал пределах аптечного свинорыльства не более.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:09
Не совсем понятно, как можно снести кредлим под ноль ?
Карты в плюсе были, что ли ? Не верю.
А если карта в минусе - то после обнуления кредлима она уходит в реальный минус.
Такое возможно ?
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:11
если карта в минусе и кредитный лимит вам обнулили - то ваша кредитная линия становится невозобновляемой просто.
то что потратили ранее гасите согласно условий договора. но загасив долг пользоваться вновь кредитными средствами нельзя.
досрочно никто гасить ничего не требует.
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