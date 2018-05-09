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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:22
да не изменился - просто стали недоступны средства от остатка неиспользованного лимита.
но и загасив имеющийся долг вновь тратить средства нельзя.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:32
знижені свинорильскі відсотки давно були по кешбеку у вас чи ні?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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