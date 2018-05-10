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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646>
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:14

То есть текущий баланс по картам не изменился, я правильно понял ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:22

  mustbe написав:То есть текущий баланс по картам не изменился, я правильно понял ?


да не изменился - просто стали недоступны средства от остатка неиспользованного лимита.
но и загасив имеющийся долг вновь тратить средства нельзя.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:32

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:То есть текущий баланс по картам не изменился, я правильно понял ?


да не изменился - просто стали недоступны средства от остатка неиспользованного лимита.
но и загасив имеющийся долг вновь тратить средства нельзя.


знижені свинорильскі відсотки давно були по кешбеку у вас чи ні?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:15

Re: Monobank

Импри,
Так что говорят в монобанде?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:22

  IMPRINTER написав:лимит не обносил - юзал пределах аптечного свинорыльства не более.

Да сколько там, макс 400 гриш на рыльце?
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:06

Понятное дело заловили из за одного imeя .Охотились на свинорыла ,а получается изобличили и обезвредили целую свиноферму.Жаль, этот раунд явно в их пользу.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:17

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:за карты в одном устройстве могут локнуть карты или акки ... типа для безопасности ...
хз у меня пара монь на кнопочных фин номерах родни,пока норм.Юзаю их соответственно с одного другого девайса,та и не ток их,а и тех,что к тем девайсам.Ну и + NOX иногда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:20

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:за карты в одном устройстве могут локнуть карты или акки ... типа для безопасности ...
хз у меня пара монь на кнопочных фин номерах родни,пока норм.Юзаю их соответственно с одного другого девайса,та и не ток их,а и тех,что к тем девайсам.Ну и + NOX иногда


девайс тут не при чем.
что они решили чем что обнулили лимит? как юзал на одном девайте так и юзаю.
у меня все ИБ по 5 клонов и шо ... даже примату пох.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:37

IMPRINTER тут два путя
или Горох КБ в два раза режит
или кредлим с Бюро связан сотней факторов,хотя по всем аккам -не то.
Инетересно опосля грейса разорвут отношения?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:39

Re: Monobank

так что же в поддержке говорят то?)
makor06
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