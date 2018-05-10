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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:06

  makor06 написав:так что же в поддержке говорят то?)


а шо поддержка обычная капипаста .. мы анализируем тысячу факторов .. юзайте без лимита может потом вернем типа ...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:08

  Мизантрóп написав:IMPRINTER тут два путя
или Горох КБ в два раза режит
или кредлим с Бюро связан сотней факторов,хотя по всем аккам -не то.
Инетересно опосля грейса разорвут отношения?


самое интересное что лимитом я не злоупотреблял .. не сносил тупо его грейсуя .. юзал тока в аптеках как обычный свинорыл - но за такое карают тока пониженным кешбеком на сл. мес. ... а тут тупо обнулили и всё ю... н короче что гадать ... я как бы не особо по этому поводу растроился
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2

 
Повідомлень: 34248
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5437 раз.
 
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9
3
2
  #<1 ... 643644645646
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