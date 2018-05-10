а шо поддержка обычная капипаста .. мы анализируем тысячу факторов .. юзайте без лимита может потом вернем типа ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 23:06
а шо поддержка обычная капипаста .. мы анализируем тысячу факторов .. юзайте без лимита может потом вернем типа ...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 23:08
самое интересное что лимитом я не злоупотреблял .. не сносил тупо его грейсуя .. юзал тока в аптеках как обычный свинорыл - но за такое карают тока пониженным кешбеком на сл. мес. ... а тут тупо обнулили и всё ю... н короче что гадать ... я как бы не особо по этому поводу растроился
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:33
Так все-таки, можливо, обнулення ліміту є наступним етапом після зниження % кешбеку. То у вас кешбек знижений вже був і якщо так, то як давно?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:10
Re: Monobank
Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:47
нет кешбек не занижали
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:27
Re: Monobank
Моня предложил погасить Б5.
Есть ли при этом комиссии или подводные камни?
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:30
Я гасил, все прошло без каких либо проблем. В пределах лимита закинул на Б5, мне в ответ лимит сразу подняли до круглой суммы
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:31
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