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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:06

  makor06 написав:так что же в поддержке говорят то?)


а шо поддержка обычная капипаста .. мы анализируем тысячу факторов .. юзайте без лимита может потом вернем типа ...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:08

  Мизантрóп написав:IMPRINTER тут два путя
или Горох КБ в два раза режит
или кредлим с Бюро связан сотней факторов,хотя по всем аккам -не то.
Инетересно опосля грейса разорвут отношения?


самое интересное что лимитом я не злоупотреблял .. не сносил тупо его грейсуя .. юзал тока в аптеках как обычный свинорыл - но за такое карают тока пониженным кешбеком на сл. мес. ... а тут тупо обнулили и всё ю... н короче что гадать ... я как бы не особо по этому поводу растроился
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:33

  IMPRINTER написав:
самое интересное что лимитом я не злоупотреблял .. не сносил тупо его грейсуя .. юзал тока в аптеках как обычный свинорыл - но за такое карают тока пониженным кешбеком на сл. мес. ... а тут тупо обнулили и всё ю... н короче что гадать ... я как бы не особо по этому поводу растроился


Так все-таки, можливо, обнулення ліміту є наступним етапом після зниження % кешбеку. То у вас кешбек знижений вже був і якщо так, то як давно?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:10

Re: Monobank

Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:47

  Betis_ck написав:
  IMPRINTER написав:
самое интересное что лимитом я не злоупотреблял .. не сносил тупо его грейсуя .. юзал тока в аптеках как обычный свинорыл - но за такое карают тока пониженным кешбеком на сл. мес. ... а тут тупо обнулили и всё ю... н короче что гадать ... я как бы не особо по этому поводу растроился


Так все-таки, можливо, обнулення ліміту є наступним етапом після зниження % кешбеку. То у вас кешбек знижений вже був і якщо так, то як давно?


нет кешбек не занижали
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:27

Re: Monobank

Моня предложил погасить Б5.
Есть ли при этом комиссии или подводные камни?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:30

  Amid написав:Моня предложил погасить Б5.
Есть ли при этом комиссии или подводные камни?

Я гасил, все прошло без каких либо проблем. В пределах лимита закинул на Б5, мне в ответ лимит сразу подняли до круглой суммы
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:31

  Amid написав:Моня предложил погасить Б5.
Есть ли при этом комиссии или подводные камни?

нет, все на удивление приятно ;) советую долго не тянуть, писали кто то что пока раздумывал месяц предложение перестало действовать
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:12

  nickvp написав:Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись :mrgreen:

А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:15

  Amid написав:Моня предложил погасить Б5.
Есть ли при этом комиссии или подводные камни?

Приватовские кредитки погашал Моней недавно, всё красиво получилось, даже процентов на 10 больше суммы, что Моня предлагал. Срок действия предложения Моня сразу заявлял кстати.
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