|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:47
kreuz написав: nickvp написав:
Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись
А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?
З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5130
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему