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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:47

  kreuz написав:
  nickvp написав:Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись :mrgreen:

А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?


З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.
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