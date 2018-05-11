З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:47
З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:34
Прямиком на депозит? Как у Феди было?
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Додано: Суб 12 тра, 2018 13:40
Re: Monobank
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