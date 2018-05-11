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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:47

  kreuz написав:
  nickvp написав:Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись :mrgreen:

А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?


З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:34

  V2 написав:
  kreuz написав:
  nickvp написав:Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись :mrgreen:

А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?


З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.

Прямиком на депозит? Как у Феди было?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:39

kreuz начните создавать депозит и все увидите )
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:40

Re: Monobank

  kreuz написав:Прямиком на депозит? Как у Феди было?


не так как у Феди.

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WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:22

Re: Monobank

  kreuz написав:Прямиком на депозит? Как у Феди было?
3
Да. Но вот только используется р2р и кеш-бек 0,6% только с карт Приватбанка.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:26

BBC

а чего только примата - примат не один за выходящий п2п берет комисс.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:47

  IMPRINTER написав:BBC

а чего только примата - примат не один за выходящий п2п берет комисс.

А МОНО кроме Привата возврат в инд. порядке
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:27

  kreuz написав:
  nickvp написав:Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись :mrgreen:

А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?

Можно через кассу таси и универа без комиса.
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 644645646647
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