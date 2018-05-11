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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:47
kreuz написав: nickvp написав:
Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись
А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?
З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.
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V2
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Додано: Суб 12 тра, 2018 13:34
V2 написав: kreuz написав: nickvp написав:
Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись
А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?
З картки іншого банку.
з.і. сам ще не пробував. Поки ставки не цікаві.
Прямиком на депозит? Как у Феди было?
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kreuz
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Додано: Суб 12 тра, 2018 13:39
kreuz начните создавать депозит и все увидите )
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makor06
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:22
kreuz написав:
Прямиком на депозит? Как у Феди было?
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Да. Но вот только используется р2р и кеш-бек 0,6% только с карт Приватбанка.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:26
BBC
а чего только примата - примат не один за выходящий п2п берет комисс.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:47
IMPRINTER написав:BBC
а чего только примата - примат не один за выходящий п2п берет комисс.
А МОНО кроме Привата возврат в инд. порядке
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:27
kreuz написав: nickvp написав:
Горох анансирует "Спортивный депозит" на июнь (если не ошибаюсь, то макс - 20%) и тут же ему в коментах сразу кидают кучу путей обхода данных по геолокации и пройденному пути.... Похоже идея умрет не родившись
А как в Моне депо размещать при наличии долга по карте?
Можно через кассу таси и универа без комиса.
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guntherhouse777
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