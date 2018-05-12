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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:46

  ygn написав:
  otg написав:
  ygn написав:Респект Монобанку: начислил кешбек за покупку в аптеке в Белгороде. А вот нашему правительству позор. Австрийское лекарство стоит в России в 1.5-2 раза дешевле. Издеваются над украинцами.
А при чем здесь правительство? У нас что правительственные аптеки?


А кто у нас разрешения на продажу лекарств выдает?
"Демонополизация и дерегулирование фармацевтического рынка расширит доступ качественных лекарств на украинский рынок, повысит конкуренцию, устранит коррупционные злоупотребления, и приведет, в результате, к снижению цен. Именно по этому пути мы будем двигаться и дальше", – добавил Гройсман (2016 год). Шкуродеры.

https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-otmenili-sertifikaciyu-importnyh-medikamentov-709604.html
Ну так не совсем правительство виновато. Вы же сами выбираете власть. Голосуете за монополии, а потом жалуетесь. Шкуродеры :))
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:16

Re: Monobank

  kreuz написав:Срок действия предложения Моня сразу заявлял кстати.

про это и писали как раз, мол тянули с погашением, а когда надумали - не работает, при этом указанный срок действия ещё не вышел, но перекредитоваться уже не давало!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:17

Коммунал

Согласно прописки пришел пуш за оплату коммунальных,добавил также я и с другого города квартиры - портмоне теперь под вопросом.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:34

  sens написав:Согласно прописки пришел пуш за оплату коммунальных,добавил также я и с другого города квартиры - портмоне теперь под вопросом.

А какой кэшбэк Моня даёт за оплату коммуналки?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:36

  clientage написав:
  sens написав:Согласно прописки пришел пуш за оплату коммунальных,добавил также я и с другого города квартиры - портмоне теперь под вопросом.

А какой кэшбэк Моня даёт за оплату коммуналки?

Никакой.
slasva
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