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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:49

  rosstikf написав:Про монобанк від ТСН
https://www.youtube.com/watch?v=hgT_zRvPGi0

заманивают оленей =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:57

mephala
Більше 10 тис. грн. заробленого кешбеку за рік - дивно, що героїню сюжету не назвали свинорилкою :)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:09

V2
что прикольно - героиня сюжета рассчитывается картой на которой не прикрыто название банка. причем когда прикладывает к терминалу довольно четко читается.
а фраза - можна зарабатывать тратя мне сразу напомнила серию букиных где Даша накупила разной хрени вагон и гордилась что заработала 3 тыщи =)
в передаче озвучили сколько она получает кэшбэка на кофе но не озвучили сколько она тратит на него за год =)
Востаннє редагувалось mephala в Нед 13 тра, 2018 22:34, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:30

  V2 написав:mephala
Більше 10 тис. грн. заробленого кешбеку за рік - дивно

Дуже дивно, особливо якщо згадати, що 500х12=6000. Чи там "взагалі", а не про монобанк? (не дивився)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:40

M-Audio ну и налог 20% как бы упустили то бишь реально 400 грн *12 = 4800 грн \ год и даже в этой теме таких свинорылов не найдешь ( не признаются)
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:14

  M-Audio написав:
  V2 написав:mephala
Більше 10 тис. грн. заробленого кешбеку за рік - дивно

Дуже дивно, особливо якщо згадати, що 500х12=6000. Чи там "взагалі", а не про монобанк? (не дивився)


Думаю, це загальні досягнення на ниві свинорильства в героїні сюжету.
Хоча, могла бути і помилка маркетологів :mrgreen:
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:28

Re: Monobank

валютные виртуальные карты : https://t.me/dmytro_dubilet/157
Новый спортивный депозит : https://psm7.com/news/cportivnyj-depozi ... odukt.html
Напомним, мобильный банк уже предлагает два варианта депозитов — на срок 6 ли 12 месяцев в национальной валюте под 16% годовых. Ставка по депозиту «Спортивный» составит 20%, однако клиенту банка по условиям депозита необходимо будет проходить 10 тыс шагов в день.

ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели :( шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:32

  yama написав:
ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели :( шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу


а если прицепить на собаку? =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 03:10

  mephala написав:
  yama написав:
ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели :( шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу


а если прицепить на собаку? =)
У собаки ноги короткие поэтому длина шага не та :mrgreen:А вот на детскую качалку самое то, только шаги будут вверх-вниз :lol:
Дядя Дима
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