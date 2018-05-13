rosstikf написав:Про монобанк від ТСН
https://www.youtube.com/watch?v=hgT_zRvPGi0
заманивают оленей =)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:49
заманивают оленей =)
Додано: Нед 13 тра, 2018 21:57
mephala
Більше 10 тис. грн. заробленого кешбеку за рік - дивно, що героїню сюжету не назвали свинорилкою
Додано: Нед 13 тра, 2018 22:09
V2
что прикольно - героиня сюжета рассчитывается картой на которой не прикрыто название банка. причем когда прикладывает к терминалу довольно четко читается.
а фраза - можна зарабатывать тратя мне сразу напомнила серию букиных где Даша накупила разной хрени вагон и гордилась что заработала 3 тыщи =)
в передаче озвучили сколько она получает кэшбэка на кофе но не озвучили сколько она тратит на него за год =)
Востаннє редагувалось mephala в Нед 13 тра, 2018 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 тра, 2018 22:30
Додано: Нед 13 тра, 2018 22:40
M-Audio ну и налог 20% как бы упустили то бишь реально 400 грн *12 = 4800 грн \ год и даже в этой теме таких свинорылов не найдешь ( не признаются)
свинорыл
Додано: Нед 13 тра, 2018 23:14
Додано: Нед 13 тра, 2018 23:28
Re: Monobank
валютные виртуальные карты :
Новый спортивный депозит :
Напомним, мобильный банк уже предлагает два варианта депозитов — на срок 6 ли 12 месяцев в национальной валюте под 16% годовых. Ставка по депозиту «Спортивный» составит 20%, однако клиенту банка по условиям депозита необходимо будет проходить 10 тыс шагов в день.
ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу
свинорыл
Додано: Нед 13 тра, 2018 23:32
Додано: Пон 14 тра, 2018 03:10
У собаки ноги короткие поэтому длина шага не та А вот на детскую качалку самое то, только шаги будут вверх-вниз
|