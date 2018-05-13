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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:02

А за 21% предложат крутить педали на динамо-машине,
"зеленую" электроэнергию будут продавать,
PROFIT!
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:20

  V2 написав:mephala
Більше 10 тис. грн. заробленого кешбеку за рік - дивно, що героїню сюжету не назвали свинорилкою :)

Героиня сюжета Лена собирается тратить на каву 60 грн. в день, получая КБ в 2.4 грн., подсчитывает свои прибыли, умножай на количество дней в году)
За налоги они забыли сказать.
Она не свинорыл-ибо 2 и 4%.
И в мае у нее выбраны продукты и бенз, в апреле - продукты и книги.
Значит, снимали в марте.
Кредлимит у мони - 6к. Выводит- около 200 в месяц.
У нее также - Пивень, примат, лошадки, пенчук. Там как то с кишмишом не особо весело. Откуда 500?)
И что это за бепощадовский программа, где за 10 грн. дают 1 бонус?
guntherhouse777
 
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