RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:02

А за 21% предложат крутить педали на динамо-машине,
"зеленую" электроэнергию будут продавать,
PROFIT!
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5460
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:20

  V2 написав:mephala
Більше 10 тис. грн. заробленого кешбеку за рік - дивно, що героїню сюжету не назвали свинорилкою :)

Героиня сюжета Лена собирается тратить на каву 60 грн. в день, получая КБ в 2.4 грн., подсчитывает свои прибыли, умножай на количество дней в году)
За налоги они забыли сказать.
Она не свинорыл-ибо 2 и 4%.
И в мае у нее выбраны продукты и бенз, в апреле - продукты и книги.
Значит, снимали в марте.
Кредлимит у мони - 6к. Выводит- около 200 в месяц.
У нее также - Пивень, примат, лошадки, пенчук. Там как то с кишмишом не особо весело. Откуда 500?)
И что это за бепощадовский программа, где за 10 грн. дают 1 бонус?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:29

  guntherhouse777 написав:Откуда 500?)

Фактурная девочка с безумными глазами. Врет на 3:05. На 4:29 видно в приложухе сколько она "насвинорылила" и вывела. С ее лимитом 6000 гривен если насвинорылить 500, то коэффициент получится 0,083 - сразу же будут проценты обрублены в категориях.
Poleg
 
Повідомлень: 168
З нами з: 23.03.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:09

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:И что это за бепощадовский программа, где за 10 грн. дают 1 бонус?

Ревардс для премклиентофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24324
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:31

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:И что это за бепощадовский программа, где за 10 грн. дают 1 бонус?

Ревардс для премклиентофф

Точно. Спасибо.)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 647648649650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, guntherhouse777 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.