Додано: Пон 14 тра, 2018 10:31

clientage написав: guntherhouse777 написав: И что это за бепощадовский программа, где за 10 грн. дают 1 бонус? И что это за бепощадовский программа, где за 10 грн. дают 1 бонус?

Ревардс для премклиентофф Ревардс для премклиентофф

Точно. Спасибо.)Я в детстве читал сказку Носова Незнайка на Луне. Там один из героев ехал в поезде и ему полился в рот лимонад."С удовольствием глотая эту сладкую, пахучую, приятнощиплющую за язык жидкость, Скуперфильд прикидывал в уме, во сколькообошлась бы ему газированная вода, если бы понадобилось уплатить за нее.Эту сумму он вычитал из суммы, затраченной на покупку пропавшей трости, ииспытывал удовольствие оттого, что сумма пропажи как бы становиласьменьше. Бутылка тем временем наклонялась больше, благодаря чемугазированная вода текла не переставая. В соответствии с этим текли и мыслив голове Скуперфильда. Постепенно увлекшись, он стал мечтать о том, какбыло бы хорошо, если бы при каждой железнодорожной поездке ему удавалосьвыпить хотя бы бутылку газированной воды бесплатно. Разделив стоимостьпропавшей трости на стоимость бутылки газированной воды с сиропом, онвычислил количество железнодорожных поездок, которые пришлось бысовершить, чтоб вернуть сумму денег, затраченных на покупку трости.Занимаясь этими приятными расчетами, Скуперфильд постепенно забыл освоих огорчениях и пришел в хорошее настроение. Как раз в этот моментбутылка окончательно опрокинулась и, полетев вниз, стукнула Скуперфильдапо лбу."Вот эта Лена в своих рассуждениях и напомнила мне Скуперфильда.