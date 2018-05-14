А за 21% предложат крутить педали на динамо-машине,
"зеленую" электроэнергию будут продавать,
PROFIT!
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Додано: Пон 14 тра, 2018 07:02
А за 21% предложат крутить педали на динамо-машине,
"зеленую" электроэнергию будут продавать,
PROFIT!
Всё IMHO
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:20
Героиня сюжета Лена собирается тратить на каву 60 грн. в день, получая КБ в 2.4 грн., подсчитывает свои прибыли, умножай на количество дней в году)
За налоги они забыли сказать.
Она не свинорыл-ибо 2 и 4%.
И в мае у нее выбраны продукты и бенз, в апреле - продукты и книги.
Значит, снимали в марте.
Кредлимит у мони - 6к. Выводит- около 200 в месяц.
У нее также - Пивень, примат, лошадки, пенчук. Там как то с кишмишом не особо весело. Откуда 500?)
И что это за бепощадовский программа, где за 10 грн. дают 1 бонус?
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:29
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:09
Re: Monobank
Ревардс для премклиентофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:31
Точно. Спасибо.)
Я в детстве читал сказку Носова Незнайка на Луне. Там один из героев ехал в поезде и ему полился в рот лимонад.
"С удовольствием глотая эту сладкую, пахучую, приятно
щиплющую за язык жидкость, Скуперфильд прикидывал в уме, во сколько
обошлась бы ему газированная вода, если бы понадобилось уплатить за нее.
Эту сумму он вычитал из суммы, затраченной на покупку пропавшей трости, и
испытывал удовольствие оттого, что сумма пропажи как бы становилась
меньше. Бутылка тем временем наклонялась больше, благодаря чему
газированная вода текла не переставая. В соответствии с этим текли и мысли
в голове Скуперфильда. Постепенно увлекшись, он стал мечтать о том, как
было бы хорошо, если бы при каждой железнодорожной поездке ему удавалось
выпить хотя бы бутылку газированной воды бесплатно. Разделив стоимость
пропавшей трости на стоимость бутылки газированной воды с сиропом, он
вычислил количество железнодорожных поездок, которые пришлось бы
совершить, чтоб вернуть сумму денег, затраченных на покупку трости.
Занимаясь этими приятными расчетами, Скуперфильд постепенно забыл о
своих огорчениях и пришел в хорошее настроение. Как раз в этот момент
бутылка окончательно опрокинулась и, полетев вниз, стукнула Скуперфильда
по лбу."
Вот эта Лена в своих рассуждениях и напомнила мне Скуперфильда.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:32
Re: Monobank
Тут Горох пишет, Что Приват тянется за ними и начинает прорабатывать программу кешбека.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:47
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:12
guntherhouse777 Да с этой Леной понятно. Её проц не срезали потому что свинорылит по грамотному.Во первых от имени всего семейного альбома, во вторых она не на кофе делает объём (это так для примера) ,а устраивает предположим массовые культ походы в кино. В третьих может просто ряженная и телезрители этого проверит не смогут. Типа вместо рекламы на столбах и надоедливой по тв,пошли по не стандартному пути и заделали сюжет и те которые не слышали о кешбеке (не зря на него акцент был сделан)понесутся оформлять монокарты и свинорылить. То есть моня получает увеличенную базу клиентскую в короткие сроки .А вот то что им процент будет срезан они узнают об этом уже потом,лично.
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