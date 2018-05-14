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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:50

  lukoie написав:В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе


Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:58

  WachtAmRhein написав:
  lukoie написав:В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе


Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"

Дубилет по книжке "все лгут" все сделал. Там верующие оказались ненадежными, как ни странно
В моне они их режут на входе :)
По божески.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:08

Re: Monobank

curiousobro написав:
  WachtAmRhein написав:
  lukoie написав:В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе


Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"

Дубилет по книжке "все лгут" все сделал. Там верующие оказались ненадежными, как ни странно
В моне они их режут на входе :)
По божески.
Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:02

  curiousobro написав:Дубилет по книжке "все лгут" все сделал. Там верующие оказались ненадежными, как ни странно
В моне они их режут на входе :)
По божески.


Паки, паки, иже херувимы.
Чё сказать то хотел?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:04

Очевидно же. Один из тысяч факторов.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:07

  Faceless написав:Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками


Ну ещё бы, ведь сказано: "Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное".

Вот и пекутся о банкирских душах.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:23

  BBC написав:Очевидно же. Один из тысяч факторов.

До тысячи факторов их даже не доводят - рубят на первых же окошках, там где инн надо ввести.
Нет инн, значит глубоко верущий отказник, значит не нужен :)
curiousobro
 
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  #<1 ... 648649650651
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