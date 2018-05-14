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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:50
lukoie написав:
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе
Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
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Додано: Пон 14 тра, 2018 22:58
WachtAmRhein написав: lukoie написав:
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе
Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
Дубилет по книжке "все лгут" все сделал. Там верующие оказались ненадежными, как ни странно
В моне они их режут на входе
По божески.
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curiousobro
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Додано: Пон 14 тра, 2018 23:08
curiousobro написав: WachtAmRhein написав: lukoie написав:
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе
Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
Дубилет по книжке "все лгут" все сделал. Там верующие оказались ненадежными, как ни странно
В моне они их режут на входе
По божески.
Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками
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Додано: Вів 15 тра, 2018 00:02
curiousobro написав:
Дубилет по книжке "все лгут" все сделал. Там верующие оказались ненадежными, как ни странно
В моне они их режут на входе
По божески.
Паки, паки, иже херувимы.
Чё сказать то хотел?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 00:04
Очевидно же. Один из тысяч факторов.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 15 тра, 2018 00:07
Faceless написав:
Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками
Ну ещё бы, ведь сказано: "Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное".
Вот и пекутся о банкирских душах.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 00:23
BBC написав:
Очевидно же. Один из тысяч факторов.
До тысячи факторов их даже не доводят - рубят на первых же окошках, там где инн надо ввести.
Нет инн, значит глубоко верущий отказник, значит не нужен
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curiousobro
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