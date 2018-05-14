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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:44

Re: Monobank

WachtAmRhein написав:
  lukoie написав:В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе


Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
... и попытаться также отказаться от ИНН?
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