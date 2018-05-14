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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:44
WachtAmRhein написав: lukoie написав:
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе
Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
... и попытаться также отказаться от ИНН?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 08:34
lukoie написав:monobank_ua
здравствуйте
я выше уже писал относительно отсутствия ИНН
можете ли Вы ответить планируется ли, и если так то когда, чтобы в можно было пройти регистрацию без ИНН
Например, чтобы на экране, где просит показать документ с ИНН, можно было выбрать "отметка в паспорте о проведении операций без ИНН", и запросить ее фотографию.
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе программы регистрацию без этого документа?
Мы сейчас дорабатываем данный функционал в приложении и активно тестируем. По срокам, к сожалению, еще информации нет. Но уже в ближайшем будущем у вас будет возможность получить нашу карту
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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