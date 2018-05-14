Додано: Вів 15 тра, 2018 09:57

WachtAmRhein написав: lukoie написав: Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки" Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"

Было в Финике и есть в Привате. Причем и у жены тоже нет ИНН, и всё нормально.Когда в каком-то, не помню уж в каком, банке отказалисть продать в кредит в Фокстроте технику(вроде холодильник это был), я обратился в местнон отделение нацбанка, и руководитель какого-то отдела, не вспомню уж как он назывался, дала свой номер телефона на случай если подобные случаи повторятся в каком-то из других банков. Холодильник все таки там и был приобретен с тем же банком в кредит. Исключительно из-за принципа.