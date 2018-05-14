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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653>
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:44

Re: Monobank

WachtAmRhein написав:
  lukoie написав:В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе


Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
... и попытаться также отказаться от ИНН?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:34

  lukoie написав:monobank_ua
здравствуйте
я выше уже писал относительно отсутствия ИНН
можете ли Вы ответить планируется ли, и если так то когда, чтобы в можно было пройти регистрацию без ИНН
Например, чтобы на экране, где просит показать документ с ИНН, можно было выбрать "отметка в паспорте о проведении операций без ИНН", и запросить ее фотографию.
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе программы регистрацию без этого документа?


Мы сейчас дорабатываем данный функционал в приложении и активно тестируем. По срокам, к сожалению, еще информации нет. Но уже в ближайшем будущем у вас будет возможность получить нашу карту ;)
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:50

Re: Monobank

  monobank_ua написав:Мы сейчас дорабатываем данный функционал в приложении и активно тестируем. По срокам, к сожалению, еще информации нет. Но уже в ближайшем будущем у вас будет возможность получить нашу карту

Спасибо.
lukoie
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:53

  Інкогніто написав:... и попытаться также отказаться от ИНН?

Не уверен что можно от него отказаться если он уже есть. Это как с отчеством - его можно не записывать, как у моего ребенка, но если уже есть - не уберут из документов.
lukoie
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:57

  WachtAmRhein написав:
  lukoie написав:Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"

Было в Финике и есть в Привате. Причем и у жены тоже нет ИНН, и всё нормально.
Когда в каком-то, не помню уж в каком, банке отказалисть продать в кредит в Фокстроте технику(вроде холодильник это был), я обратился в местнон отделение нацбанка, и руководитель какого-то отдела, не вспомню уж как он назывался, дала свой номер телефона на случай если подобные случаи повторятся в каком-то из других банков. Холодильник все таки там и был приобретен с тем же банком в кредит. Исключительно из-за принципа.
lukoie
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:59

  Faceless написав:Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками

Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.
lukoie
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:15

  lukoie написав:
  Faceless написав:Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками

Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.

Потому что в Украине отказатся от ИНН можно почти исключительно по религиозным убеждениям. По крайней мере все руководства по отказу используют именно этот аргумент.
Если вы использовали другие аргументы - неплохо было бы их знать для общего развития, предъявляйте :)
А пока вы четко помечены как верующий, уж простите :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:17

  guntherhouse777 написав:Да сколько их таких, с особенностями в отношении бумажки с цифрами?

Вы не до конца понимаете вопрос. Дело не в бумажке с цифрами.
Таких около 50000 в Украине.
lukoie
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:18

  curiousobro написав:А пока вы четко помечены как верующий, уж простите :)


И не просто верующий, а участник какой-то безумной секты, члены которой не записывают отчества своим детям.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:22

  lukoie написав:
  Faceless написав:Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками

Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.

А причина отсутствия отчества?
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