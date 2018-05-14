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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:44
WachtAmRhein написав: lukoie написав:
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе
Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
... и попытаться также отказаться от ИНН?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 08:34
lukoie написав:monobank_ua
здравствуйте
я выше уже писал относительно отсутствия ИНН
можете ли Вы ответить планируется ли, и если так то когда, чтобы в можно было пройти регистрацию без ИНН
Например, чтобы на экране, где просит показать документ с ИНН, можно было выбрать "отметка в паспорте о проведении операций без ИНН", и запросить ее фотографию.
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе программы регистрацию без этого документа?
Мы сейчас дорабатываем данный функционал в приложении и активно тестируем. По срокам, к сожалению, еще информации нет. Но уже в ближайшем будущем у вас будет возможность получить нашу карту
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:50
monobank_ua написав:
Мы сейчас дорабатываем данный функционал в приложении и активно тестируем. По срокам, к сожалению, еще информации нет. Но уже в ближайшем будущем у вас будет возможность получить нашу карту
Спасибо.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:53
Інкогніто написав:
... и попытаться также отказаться от ИНН?
Не уверен что можно от него отказаться если он уже есть. Это как с отчеством - его можно не записывать, как у моего ребенка, но если уже есть - не уберут из документов.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:57
WachtAmRhein написав: lukoie написав:
Скажите пожалуйста в каких банках вам выдавали кредиты/кредитные карты без ИНН ранее, чтобы мы могли оценить корректность утверждения про "любые банки"
Было в Финике и есть в Привате. Причем и у жены тоже нет ИНН, и всё нормально.
Когда в каком-то, не помню уж в каком, банке отказалисть продать в кредит в Фокстроте технику(вроде холодильник это был), я обратился в местнон отделение нацбанка, и руководитель какого-то отдела, не вспомню уж как он назывался, дала свой номер телефона на случай если подобные случаи повторятся в каком-то из других банков. Холодильник все таки там и был приобретен с тем же банком в кредит. Исключительно из-за принципа.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:59
Faceless написав:
Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками
Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:15
lukoie написав: Faceless написав:
Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками
Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.
Потому что в Украине отказатся от ИНН можно почти исключительно по религиозным убеждениям. По крайней мере все руководства по отказу используют именно этот аргумент.
Если вы использовали другие аргументы - неплохо было бы их знать для общего развития, предъявляйте
А пока вы четко помечены как верующий, уж простите
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:17
guntherhouse777 написав:
Да сколько их таких, с особенностями в отношении бумажки с цифрами?
Вы не до конца понимаете вопрос. Дело не в бумажке с цифрами.
Таких около 50000 в Украине.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 10:22
lukoie написав: Faceless написав:
Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками
Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.
А причина отсутствия отчества?
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