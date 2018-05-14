Эта цитата не касалась конкретно вас.
Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:22
Эта цитата не касалась конкретно вас.
Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:23
Слушайте, для начала неплохо было бы чтобы Вы прежде чем говорить, узнали хоть немного тему. Вот база:
"Цей Порядок, розроблений згідно із Законом України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (зі змінами) та Постановою
Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII ( 2503-12 ) "Про
затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво
про народження", визначає процедуру внесення відмітки про
наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або
інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного
номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової
служби."
Судя по тому, как здесь ведутся дискуссии, мне не очень хочется с вами обсуждать свои личные оформленные и утвержденные убеждения.
Востаннє редагувалось lukoie в Вів 15 тра, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:26
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:54
Re: Monobank
особливо арбузов - глибоко віруюча людина
ось так :(
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:56
Re: Monobank
Да, так есть.
Но это реальный цирк.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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