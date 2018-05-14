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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654>
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:22

  lukoie написав:
  Faceless написав:Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками

Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.

Эта цитата не касалась конкретно вас.
Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:23

  curiousobro написав:Потому что в Украине отказатся от ИНН можно почти исключительно по религиозным убеждениям. По крайней мере все руководства по отказу используют именно этот аргумент.
Если вы использовали другие аргументы - неплохо было бы их знать для общего развития, предъявляйте :)
А пока вы четко помечены как верующий, уж простите :)

Слушайте, для начала неплохо было бы чтобы Вы прежде чем говорить, узнали хоть немного тему. Вот база:
"Цей Порядок, розроблений згідно із Законом України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (зі змінами) та Постановою
Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII ( 2503-12 ) "Про
затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво
про народження", визначає процедуру внесення відмітки про
наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або
інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного
номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової
служби."
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1345-04

Судя по тому, как здесь ведутся дискуссии, мне не очень хочется с вами обсуждать свои личные оформленные и утвержденные убеждения.
Востаннє редагувалось lukoie в Вів 15 тра, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:26

  Faceless написав:Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.

Вы просто мыслите другими категориями. Это не плохо и не хорошо, это просто так есть.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:54

Re: Monobank

  Faceless написав:Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.


особливо арбузов - глибоко віруюча людина :)
ось так :(
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:56

Re: Monobank

lukoie написав:
  Faceless написав:Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.

Вы просто мыслите другими категориями. Это не плохо и не хорошо, это просто так есть.
Да, так есть.
Но это реальный цирк.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:43

  WachtAmRhein написав:И не просто верующий, а участник какой-то безумной секты, члены которой не записывают отчества своим детям.

У нее еще и шесть имен, если что.
Кстати, тоже, как бы, нельзя, по букве закона!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:00

  monobank_ua написав:
  lukoie написав:monobank_ua
здравствуйте
я выше уже писал относительно отсутствия ИНН
можете ли Вы ответить планируется ли, и если так то когда, чтобы в можно было пройти регистрацию без ИНН
Например, чтобы на экране, где просит показать документ с ИНН, можно было выбрать "отметка в паспорте о проведении операций без ИНН", и запросить ее фотографию.
В любом банке можно обслуживаться без ИНН, и насколько я понимаю, у вас затруднение в том, что не предусмотрели в интерфейсе программы регистрацию без этого документа?


Мы сейчас дорабатываем данный функционал в приложении и активно тестируем. По срокам, к сожалению, еще информации нет. Но уже в ближайшем будущем у вас будет возможность получить нашу карту ;)

уважение ! лучший из Частных банков ! Спасибо !!!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:04

lukoie можно получить штам в паспорт старого образца - имеет право проводить операции без ИНН, для этого надо 15 имнут в налоговой провезти , свидетельство о рождении , собственно сам ИНН и заявление установленого образца на их бланке написать. А вот то что многим чихать на этот штамп и они просто не обслуживают без ИНН это другой вопрос. НУ и конечно № остаеться закрепленным за маи на всю жизнь :( . Показываете вы его или нет. Вот во всех государственных структурах в том числе в приват банке ( кстати пора проводить ребрендинг ведь он уже не приватный по определению) операции таки можно проводить без ИНН. Как с новым папортом не знаю :( . И там же серия номер поменяються :) как они будут связывать серию номер старого паспорта который связан с ИНН с серией новго паспорта , хотя по сути это всего лишь лишний столбик в таблице базы данных.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:15

Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.


Давно хотел спросить у кого-то, кто отказался от ИНН.
1) Есть ли у него паспорт?
2) Есть ли у него мобильный номер
Ну еще возможно автомобиль с номерами, и квартира :-)

Или суть отказа от ИНН не в том, что дескать "эти цифры от лукавого"?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:23

  justit написав:
Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.


Давно хотел спросить у кого-то, кто отказался от ИНН.
1) Есть ли у него паспорт?
2) Есть ли у него мобильный номер
Ну еще возможно автомобиль с номерами, и квартира :-)

Или суть отказа от ИНН не в том, что дескать "эти цифры от лукавого"?


Видимо суть быть как можно меньше доступным для автоматизированной трасировки.

Сейчас ИНН фактически универсальный идентификатор, который проводится при всех операциях в финансовой сфере.

Не верю в божественную природу отказа. Арбузов яркий пример.
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