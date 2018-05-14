Эта цитата не касалась конкретно вас.
Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:22
Эта цитата не касалась конкретно вас.
Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:23
Слушайте, для начала неплохо было бы чтобы Вы прежде чем говорить, узнали хоть немного тему. Вот база:
"Цей Порядок, розроблений згідно із Законом України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (зі змінами) та Постановою
Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII ( 2503-12 ) "Про
затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво
про народження", визначає процедуру внесення відмітки про
наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або
інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного
номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової
служби."
Судя по тому, как здесь ведутся дискуссии, мне не очень хочется с вами обсуждать свои личные оформленные и утвержденные убеждения.
Востаннє редагувалось lukoie в Вів 15 тра, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:26
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:54
Re: Monobank
особливо арбузов - глибоко віруюча людина
ось так :(
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:56
Re: Monobank
Да, так есть.
Но это реальный цирк.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:43
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:00
уважение ! лучший из Частных банков ! Спасибо !!!
свинорыл
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:04
lukoie можно получить штам в паспорт старого образца - имеет право проводить операции без ИНН, для этого надо 15 имнут в налоговой провезти , свидетельство о рождении , собственно сам ИНН и заявление установленого образца на их бланке написать. А вот то что многим чихать на этот штамп и они просто не обслуживают без ИНН это другой вопрос. НУ и конечно № остаеться закрепленным за маи на всю жизнь . Показываете вы его или нет. Вот во всех государственных структурах в том числе в приват банке ( кстати пора проводить ребрендинг ведь он уже не приватный по определению) операции таки можно проводить без ИНН. Как с новым папортом не знаю . И там же серия номер поменяються как они будут связывать серию номер старого паспорта который связан с ИНН с серией новго паспорта , хотя по сути это всего лишь лишний столбик в таблице базы данных.
свинорыл
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:15
Давно хотел спросить у кого-то, кто отказался от ИНН.
1) Есть ли у него паспорт?
2) Есть ли у него мобильный номер
Ну еще возможно автомобиль с номерами, и квартира
Или суть отказа от ИНН не в том, что дескать "эти цифры от лукавого"?
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:23
Видимо суть быть как можно меньше доступным для автоматизированной трасировки.
Сейчас ИНН фактически универсальный идентификатор, который проводится при всех операциях в финансовой сфере.
Не верю в божественную природу отказа. Арбузов яркий пример.
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