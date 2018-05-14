Додано: Вів 15 тра, 2018 12:04

можно получить штам в паспорт старого образца - имеет право проводить операции без ИНН, для этого надо 15 имнут в налоговой провезти , свидетельство о рождении , собственно сам ИНН и заявление установленого образца на их бланке написать. А вот то что многим чихать на этот штамп и они просто не обслуживают без ИНН это другой вопрос. НУ и конечно № остаеться закрепленным за маи на всю жизнь. Показываете вы его или нет. Вот во всех государственных структурах в том числе в приват банке ( кстати пора проводить ребрендинг ведь он уже не приватный по определению) операции таки можно проводить без ИНН. Как с новым папортом не знаю. И там же серия номер поменяютьсякак они будут связывать серию номер старого паспорта который связан с ИНН с серией новго паспорта , хотя по сути это всего лишь лишний столбик в таблице базы данных.