Додано: Вів 15 тра, 2018 12:39

yama написав: , хотя по сути это всего лишь лишний столбик в таблице базы данных. , хотя по сути это всего лишь лишний столбик в таблице базы данных.

Не все так просто. Там БД убогая, древнего формата.Разработанную единожды в мохнатом году БД не правят. И если нет возможности добавить данные, или поле назначено обязательным, оператор не может ничего поделать. Т.к. местные БД надо вливать в общую БД, и надо чтобы всё синхронизировалось, а у них нормальных разработчиков нету. Т.к. на такую разработку или хотя бы изменения им выставляют сметы заоблачные.Так, к примеру, поле "отчество" они не могут очистить. Хотя могут теперь не вносить туда данные. Но вот поля "национальность" у них вообще нет, так что ребенку записать национальность они не могут просто технически. Хотя есть другие способы, но в официальных данных такого поля не будет.Модернизировать не могут, потому что нет подзаконного акта, который бы регламентировал. Потому так и тянется оно. Даже для наполнения БД своей программкой пользуются, которая в современных ОС нормально смогла бы кодовую страницу обрабатывать, и вообще работать с фокспрошной дбф в досовской кодировке(привет украинским символам).