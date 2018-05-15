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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:30

Re: Monobank

  Faceless написав:Но это реальный цирк.

Я так не считаю.
lukoie
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:35

Re: Monobank

lukoie написав:
  Faceless написав:Но это реальный цирк.

Я так не считаю.
Ну это очевидно, раз вы воспользовались отказом от ИНН.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:39

Re: Monobank

  yama написав:, хотя по сути это всего лишь лишний столбик в таблице базы данных.

Не все так просто. Там БД убогая, древнего формата.
Разработанную единожды в мохнатом году БД не правят. И если нет возможности добавить данные, или поле назначено обязательным, оператор не может ничего поделать. Т.к. местные БД надо вливать в общую БД, и надо чтобы всё синхронизировалось, а у них нормальных разработчиков нету. Т.к. на такую разработку или хотя бы изменения им выставляют сметы заоблачные.
Так, к примеру, поле "отчество" они не могут очистить. Хотя могут теперь не вносить туда данные. Но вот поля "национальность" у них вообще нет, так что ребенку записать национальность они не могут просто технически. Хотя есть другие способы, но в официальных данных такого поля не будет.
Модернизировать не могут, потому что нет подзаконного акта, который бы регламентировал. Потому так и тянется оно. Даже для наполнения БД своей программкой пользуются, которая в современных ОС нормально смогла бы кодовую страницу обрабатывать, и вообще работать с фокспрошной дбф в досовской кодировке(привет украинским символам).
lukoie
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:40

Re: Monobank

Це законна діра для ухилення від податків, яка залишена можновладцями для себе та тих, хто хоче і може використовувати її.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:28

Re: Monobank

Та уже есть реестр новый, и при получении внутреннего/заграничного паспорта создается запись в реестре. А в реестре уже все данные можно подтянуть хоть по ИНН, хоть по номеру паспорта ))
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:19

Re: Monobank

  lukoie написав:современных ОС нормально смогла бы кодовую страницу обрабатывать, и вообще работать с фокспрошной дбф в досовской кодировке(привет украинским символам).


Unicode (Юнікод) наше все.
все решта від лукавого
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:36

  guntherhouse777 написав:
  lukoie написав:
  Faceless написав:Кстати, по статистике верующие намного чаще остальных оказываются мошенниками или ненадежными заемщиками

Не представляю зачем Вы меня вписываете в "верующие", еще и какими-то христиановскими цитатками кидаетесь. Видимо из-за ограниченности знаний и понимания вопроса.

А причина отсутствия отчества?


Алкоголь и случайные связи. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:38

Re: Monobank

Уважаемые, если выведу кешбэк, он мне зачтётся в суму погашения грэйсового кредита?
Т.е. книжка пишет что я к примеру должен до конца мая 10штук. 9 внёс и 1 вывел кишмиш. Годитсо?
Или надо тока живое баблишко извне?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:40

Re: Monobank

lov2108 написав:Уважаемые, если выведу кешбэк, он мне зачтётся в суму погашения грэйсового кредита?
Т.е. книжка пишет что я к примеру должен до конца мая 10штук. 9 внёс и 1 вывел кишмиш. Годитсо?
Или надо тока живое баблишко извне?
Зачтется
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:44

  Chicheva написав:
lov2108 написав:Уважаемые, если выведу кешбэк, он мне зачтётся в суму погашения грэйсового кредита?
Т.е. книжка пишет что я к примеру должен до конца мая 10штук. 9 внёс и 1 вывел кишмиш. Годитсо?
Или надо тока живое баблишко извне?
Зачтется

  lov2108 написав:и 1 вывел кишмиш

ток помните, шо реально зачтется 1000 х0,805 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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