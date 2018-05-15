Я так не считаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:30
Re: Monobank
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:35
Re: Monobank
Ну это очевидно, раз вы воспользовались отказом от ИНН.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:39
Re: Monobank
Не все так просто. Там БД убогая, древнего формата.
Разработанную единожды в мохнатом году БД не правят. И если нет возможности добавить данные, или поле назначено обязательным, оператор не может ничего поделать. Т.к. местные БД надо вливать в общую БД, и надо чтобы всё синхронизировалось, а у них нормальных разработчиков нету. Т.к. на такую разработку или хотя бы изменения им выставляют сметы заоблачные.
Так, к примеру, поле "отчество" они не могут очистить. Хотя могут теперь не вносить туда данные. Но вот поля "национальность" у них вообще нет, так что ребенку записать национальность они не могут просто технически. Хотя есть другие способы, но в официальных данных такого поля не будет.
Модернизировать не могут, потому что нет подзаконного акта, который бы регламентировал. Потому так и тянется оно. Даже для наполнения БД своей программкой пользуются, которая в современных ОС нормально смогла бы кодовую страницу обрабатывать, и вообще работать с фокспрошной дбф в досовской кодировке(привет украинским символам).
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:40
Re: Monobank
Це законна діра для ухилення від податків, яка залишена можновладцями для себе та тих, хто хоче і може використовувати її.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:28
Re: Monobank
Та уже есть реестр новый, и при получении внутреннего/заграничного паспорта создается запись в реестре. А в реестре уже все данные можно подтянуть хоть по ИНН, хоть по номеру паспорта ))
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:19
Re: Monobank
Unicode (Юнікод) наше все.
все решта від лукавого
+50грн !
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:36
Алкоголь и случайные связи.
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:38
Re: Monobank
Уважаемые, если выведу кешбэк, он мне зачтётся в суму погашения грэйсового кредита?
Т.е. книжка пишет что я к примеру должен до конца мая 10штук. 9 внёс и 1 вывел кишмиш. Годитсо?
Или надо тока живое баблишко извне?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 19:40
Re: Monobank
Зачтется
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:44
ток помните, шо реально зачтется 1000 х0,805
... делайте хоть что-нибудь!
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