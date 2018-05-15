Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.
Давно хотел спросить у кого-то, кто отказался от ИНН. 1) Есть ли у него паспорт? 2) Есть ли у него мобильный номер Ну еще возможно автомобиль с номерами, и квартира
Или суть отказа от ИНН не в том, что дескать "эти цифры от лукавого"?
А меня интересует другой вопрос. У тех, кто отказался от ИНН, просто нет бумажки с ИНН, или у них вообще нет никакого налогового кода? В этом вопросе имею в виду, такие люди налоги вообще платят? Или все люди платят, а убежденные не получать ИНН висят у остальных на шее?
А насчет человека, у которого вся семья без ИНН, ребенок с шестью именами и без отчества, а также родитель жалуется, что невозможно указать национальность, есть подозрение, что это нерезиденты. Ну, или, может, иностранцы, сменившие гражданство. Не знаю, в таком случае, имеет ли право государство требовать обязательное получение ИНН.
ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу
Подождите, а в чем выгода банка, что клиенты будут проходить по 10 тыс. шагов? Они же не с рекламой банка в руках будут ходить. Как-то верится с трудом, что банк просто заботится о здоровье своих клиентов, стимулирует спортом заниматься - и все.
ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу
Подождите, а в чем выгода банка, что клиенты будут проходить по 10 тыс. шагов? Они же не с рекламой банка в руках будут ходить. Как-то верится с трудом, что банк просто заботится о здоровье своих клиентов, стимулирует спортом заниматься - и все.
вспомнилось как по спортивным геждетам рассекретили где находятся базы америкосов и маршруты обхода терры. клиенты мони канеш не военные и базу они не обходят но тем не менее можно составить статистику где клиенты мони у которых есть деньги блуждают в основном.
Хотя вне зависимости от причин (религиозных или нет), весь этот цирк с возможностью отказа от ИНН я считаю большой глупостью в нашем законодательстве.
Давно хотел спросить у кого-то, кто отказался от ИНН. 1) Есть ли у него паспорт? 2) Есть ли у него мобильный номер Ну еще возможно автомобиль с номерами, и квартира
Или суть отказа от ИНН не в том, что дескать "эти цифры от лукавого"?
А меня интересует другой вопрос. У тех, кто отказался от ИНН, просто нет бумажки с ИНН, или у них вообще нет никакого налогового кода? В этом вопросе имею в виду, такие люди налоги вообще платят? Или все люди платят, а убежденные не получать ИНН висят у остальных на шее?
Нет никакого кода, налоги платят но идентифицируются по паспорту. Учитывая, что аргумент "отсуствия привязки дитя божего к диавольсому номеру" не выдерживает никакой критики (тот же номер паспорта почему-то не смущает, номер телефона, номер карточки, и вообще в любой системе у любого клиента/контрагента будет свой ИД или уникальный код), то единственная цель отказа от ИНН - создание геморроя себе и другим, а возможность отказа от ИНН в закогодательстве пропихнули больные на голову маразматики
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candidat написав:А меня интересует другой вопрос. У тех, кто отказался от ИНН, просто нет бумажки с ИНН, или у них вообще нет никакого налогового кода? В этом вопросе имею в виду, такие люди налоги вообще платят? Или все люди платят, а убежденные не получать ИНН висят у остальных на шее?
Насколько я знаю, в качестве ИНН используется номер паспорта. Разумеется, никакого права не платить налоги это не даёт. Правда, не знаю, что происходит при замене паспорта, но этот вопрос, в любом случае, сугубо технический. Даже если налоговой инспекция и не может в этом случае "отследить" историю изменений этого номера, и увязать все операции с конкретным индивидуумом (хотя я думаю, что может), такая необходимость объективно возникает очень редко. Подавляющая часть налоговых отчислений всё равно платится через налоговых агентов, а там уж особенной разницы нет, насколько эти платежи увязаны с налогоплательщиком, ведь главное, чтобы деньги платились. Вот я бы, например, если бы имел целью снизить налоговые платежи, то последнее, что бы сделал - это отказался бы от номера, и "игрался" бы с паспортами и их номерами. Просто потому, что таких людей не очень много, и их операции по определению привлекают больше внимания, чем действия обычных "номерных" граждан. Ну или нужно очень хорошо знать налоговую "кухню" изнутри, чтобы ясно представлять себе, как использовать свой "непостоянный во времени" налоговый номер (номер паспорта), чтобы с выгодой для себя, и не "засекли".