Додано: Вів 15 тра, 2018 21:56

candidat написав: А меня интересует другой вопрос. У тех, кто отказался от ИНН, просто нет бумажки с ИНН, или у них вообще нет никакого налогового кода? В этом вопросе имею в виду, такие люди налоги вообще платят? Или все люди платят, а убежденные не получать ИНН висят у остальных на шее? А меня интересует другой вопрос. У тех, кто отказался от ИНН, просто нет бумажки с ИНН, или у них вообще нет никакого налогового кода? В этом вопросе имею в виду, такие люди налоги вообще платят? Или все люди платят, а убежденные не получать ИНН висят у остальных на шее?

Насколько я знаю, в качестве ИНН используется номер паспорта. Разумеется, никакого права не платить налоги это не даёт.Правда, не знаю, что происходит при замене паспорта, но этот вопрос, в любом случае, сугубо технический. Даже если налоговой инспекция и не может в этом случае "отследить" историю изменений этого номера, и увязать все операции с конкретным индивидуумом (хотя я думаю, что может), такая необходимость объективно возникает очень редко. Подавляющая часть налоговых отчислений всё равно платится через налоговых агентов, а там уж особенной разницы нет, насколько эти платежи увязаны с налогоплательщиком, ведь главное, чтобы деньги платились.Вот я бы, например, если бы имел целью снизить налоговые платежи, то последнее, что бы сделал - это отказался бы от номера, и "игрался" бы с паспортами и их номерами. Просто потому, что таких людей не очень много, и их операции по определению привлекают больше внимания, чем действия обычных "номерных" граждан. Ну или нужно очень хорошо знать налоговую "кухню" изнутри, чтобы ясно представлять себе, как использовать свой "непостоянный во времени" налоговый номер (номер паспорта), чтобы с выгодой для себя, и не "засекли".