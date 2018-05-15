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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657>
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:03

  Faceless написав:В чем же? Если вы про "невозможность отследить", "не является налогоплательщиком" и прочее - то это предрассудки без оснований

Инсайда у меня нет, но насколько известно, Арбузов имел несколько "аватаров" или "учёток" не просто так
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:27

  mephala написав:
  candidat написав:
  yama написав:валютные виртуальные карты : https://t.me/dmytro_dubilet/157
Новый спортивный депозит : https://psm7.com/news/cportivnyj-depozi ... odukt.html
Напомним, мобильный банк уже предлагает два варианта депозитов — на срок 6 ли 12 месяцев в национальной валюте под 16% годовых. Ставка по депозиту «Спортивный» составит 20%, однако клиенту банка по условиям депозита необходимо будет проходить 10 тыс шагов в день.

ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели :( шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу

Подождите, а в чем выгода банка, что клиенты будут проходить по 10 тыс. шагов? Они же не с рекламой банка в руках будут ходить. Как-то верится с трудом, что банк просто заботится о здоровье своих клиентов, стимулирует спортом заниматься - и все.

вспомнилось как по спортивным геждетам рассекретили где находятся базы америкосов и маршруты обхода терры.
клиенты мони канеш не военные и базу они не обходят но тем не менее можно составить статистику где клиенты мони у которых есть деньги блуждают в основном.

Я со смартфонами мало дела имел, и, может, что-то не так понимаю, но разве обязательно шагомеру работать в привязке с GPS, геолокацией и т.п. Отрубить нафиг определение местоположения телефона, и просто использовать шагомер как спортивный гаджет для подсчета физических нагрузок. Или так невозможно будет доказать банку, что сделаны 10 тыс. шагов?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:30

  mephala написав:можно составить статистику где клиенты мони у которых есть деньги блуждают в основном.

Надеюсь, это в мирных целях? А то почему-то промелькнула мысль про гоп-стоп :lol:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 06:58

  candidat написав:
  mephala написав:можно составить статистику где клиенты мони у которых есть деньги блуждают в основном.

Надеюсь, это в мирных целях? А то почему-то промелькнула мысль про гоп-стоп :lol:

Вовсе нет.
Всю инфо они сливают в самый главный штаб Всемирной организации по отслеживанию всех.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:09

lov2108, для підстраховки відкрийте "Мінімальний платіж" після сплат - побачите, що моня хоче.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:11

candidat, головний ідентифікатор - паспорт
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:12

candidat, резиденту код потрібен, не хочеш - відмова, а ідентифікація по паспорту
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:16

Re: Monobank

  candidat написав:Или так невозможно будет доказать банку, что сделаны 10 тыс. шагов?


може вони крокомір в програму занесуть: зв'язався з банком - інформація про зроблені кроки передалась?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:33

  Мизантрóп написав:нашел свежее:
1 раз

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

за III-IV квартали попереднього календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;
за І-II квартали поточного календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;
за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – у разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.
https://zik.ua/amp/news/2018/05/07/prav ... sy_1319121

Сегодня прочитал

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mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:59

  candidat написав:
  yama написав:валютные виртуальные карты : https://t.me/dmytro_dubilet/157
Новый спортивный депозит : https://psm7.com/news/cportivnyj-depozi ... odukt.html
Напомним, мобильный банк уже предлагает два варианта депозитов — на срок 6 ли 12 месяцев в национальной валюте под 16% годовых. Ставка по депозиту «Спортивный» составит 20%, однако клиенту банка по условиям депозита необходимо будет проходить 10 тыс шагов в день.

ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели :( шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу

Подождите, а в чем выгода банка, что клиенты будут проходить по 10 тыс. шагов? Они же не с рекламой банка в руках будут ходить. Как-то верится с трудом, что банк просто заботится о здоровье своих клиентов, стимулирует спортом заниматься - и все.

Ну что вы не понимаете - простая замануха, условия которой не выдержат 99% клиентов
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