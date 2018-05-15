ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу
Подождите, а в чем выгода банка, что клиенты будут проходить по 10 тыс. шагов? Они же не с рекламой банка в руках будут ходить. Как-то верится с трудом, что банк просто заботится о здоровье своих клиентов, стимулирует спортом заниматься - и все.
вспомнилось как по спортивным геждетам рассекретили где находятся базы америкосов и маршруты обхода терры. клиенты мони канеш не военные и базу они не обходят но тем не менее можно составить статистику где клиенты мони у которых есть деньги блуждают в основном.
Я со смартфонами мало дела имел, и, может, что-то не так понимаю, но разве обязательно шагомеру работать в привязке с GPS, геолокацией и т.п. Отрубить нафиг определение местоположения телефона, и просто использовать шагомер как спортивный гаджет для подсчета физических нагрузок. Или так невозможно будет доказать банку, что сделаны 10 тыс. шагов?
Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:
за III-IV квартали попереднього календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону; за І-II квартали поточного календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону; за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – у разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону. https://zik.ua/amp/news/2018/05/07/prav ... sy_1319121
ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу
Подождите, а в чем выгода банка, что клиенты будут проходить по 10 тыс. шагов? Они же не с рекламой банка в руках будут ходить. Как-то верится с трудом, что банк просто заботится о здоровье своих клиентов, стимулирует спортом заниматься - и все.
Ну что вы не понимаете - простая замануха, условия которой не выдержат 99% клиентов