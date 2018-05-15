Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:17
С какого числа переводы своих средств свыше 10к\(20к в мес) будут платные?
J
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:23
J написав:
С какого числа переводы своих средств свыше 10к\(20к в мес) будут платные?
Уже. 5 пункт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:44
У меня трекер, стоит для контроля 8 000 шагов, редко были интервалы более 60 дней. Была масса объективных ситуаций, когда интервал прерывался: время сбилось, трекер разрядился, после 23 часов не учитывал движения. Человек может заболеть, напиться, ехать в купе на море и т.д.
Stringer написав: candidat написав: yama написав:
валютные виртуальные карты :
https://t.me/dmytro_dubilet/157
Новый спортивный депозит :
https://psm7.com/news/cportivnyj-depozi ... odukt.html
Напомним, мобильный банк уже предлагает два варианта депозитов — на срок 6 ли 12 месяцев в национальной валюте под 16% годовых. Ставка по депозиту «Спортивный» составит 20%, однако клиенту банка по условиям депозита необходимо будет проходить 10 тыс шагов в день.
ЗЫ это более 4 км день, и обмануть на машине не получиться. Жаль велосипедистов обидели
шаги измерять будут ... а велосипедисты сосут лапу
Подождите, а в чем выгода банка, что клиенты будут проходить по 10 тыс. шагов? Они же не с рекламой банка в руках будут ходить. Как-то верится с трудом, что банк просто заботится о здоровье своих клиентов, стимулирует спортом заниматься - и все.
Ну что вы не понимаете - простая замануха, условия которой не выдержат 99% клиентов
Інкогніто
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:44
Фантом написав: J написав:
С какого числа переводы своих средств свыше 10к\(20к в мес) будут платные?
Уже. 5 пункт.
Данное изменение вступает в действие с 18.05.2018
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:47
monobank_ua написав: Фантом написав: J написав:
С какого числа переводы своих средств свыше 10к\(20к в мес) будут платные?
Уже. 5 пункт.
Данное изменение вступает в действие с 18.05.2018
предупреждение о коммисии будет писаться до операции?
J
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:35
monobank_ua написав: Фантом написав: J написав:
С какого числа переводы своих средств свыше 10к\(20к в мес) будут платные?
Уже. 5 пункт.
Данное изменение вступает в действие с 18.05.2018
А, ну ладно. Тогда за КАСКО с карты моно платить через СЭП не получится. Там сильно за 10К грн счёт.
Amid
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:02
Щось сьогодні у Моньки через раз приходять повідомлення про операції по картці
V2
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:16
Данное изменение вступает в действие с 18.05.2018[/quote]
предупреждение о коммисии будет писаться до операции?[/quote]
Да, конечно! Перед проведением платежа комиссия будет указана в приложении
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:17
V2 написав:
Щось сьогодні у Моньки через раз приходять повідомлення про операції по картці
Проcимо вибачення за данну ситуацію
Дійсно, можуть бути затримки в відображенні операцій та відправленні Push-повідомленя. Наші спеціалісти вже працюють над налагодженням роботи.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:19
monobank_ua Оновив застосунок - майже все прийшло.
V2
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