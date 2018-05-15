Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:23
monobank_ua написав:
Без комиссии вы можете совершать платежи по реквизитам в счет личных средств до 10 000 грн, но не более 20 000 грн в месяц. Свыше этого порога комиссия составит 0,5% в счет личных средств и 4% — в счет кредитных.
Данное изменение вступает в действие с 18.05.2018
По реквизитам - это СЭП или p2p сюда тоже входят?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:36
Gas написав:
По реквизитам - это СЭП или p2p сюда тоже входят?
https://www.monobank.com.ua/umovy
мобила тоже
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BC%D ... 0%B2%D0%B8
это ж разные разности:
Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку
и
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної
особи в будь-якому українському банку
там МПСу платить,а там ЦРП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:19
V2 написав:
Щось сьогодні у Моньки через раз приходять повідомлення про операції по картці
Да, часть операций "потерялась". И кэшбек по "потеряшкам", разумеется, не начислен. Баланс правильный показывает.
sola
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:33
V2 написав:
Коли Моня знайде втрати
Неизвестно. Мне один раз, 2 недели искали. Но нашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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