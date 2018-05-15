По реквизитам - это СЭП или p2p сюда тоже входят?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:23
По реквизитам - это СЭП или p2p сюда тоже входят?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:36
Re: Monobank
это ж разные разности:
Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку
и
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної
особи в будь-якому українському банку
там МПСу платить,а там ЦРП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:19
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:31
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:33
Кто не пьёт, тот не рискует.
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