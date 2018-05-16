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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:23

  monobank_ua написав:Без комиссии вы можете совершать платежи по реквизитам в счет личных средств до 10 000 грн, но не более 20 000 грн в месяц. Свыше этого порога комиссия составит 0,5% в счет личных средств и 4% — в счет кредитных.

Данное изменение вступает в действие с 18.05.2018


По реквизитам - это СЭП или p2p сюда тоже входят?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:36

Re: Monobank

  Gas написав:По реквизитам - это СЭП или p2p сюда тоже входят?

https://www.monobank.com.ua/umovy мобила тоже
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BC%D ... 0%B2%D0%B8
это ж разные разности:
Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку

и

Платежі за реквізитами на рахунок юридичної
особи в будь-якому українському банку

там МПСу платить,а там ЦРП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:19

  V2 написав:Щось сьогодні у Моньки через раз приходять повідомлення про операції по картці :(

Да, часть операций "потерялась". И кэшбек по "потеряшкам", разумеется, не начислен. Баланс правильный показывает.
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:31

  sola написав:
  V2 написав:Щось сьогодні у Моньки через раз приходять повідомлення про операції по картці :(

Да, часть операций "потерялась". И кэшбек по "потеряшкам", разумеется, не начислен. Баланс правильный показывает.


Коли Моня знайде втрати :?:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:33

  V2 написав:
Коли Моня знайде втрати :?:


Неизвестно. Мне один раз, 2 недели искали. Но нашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:39

Вопрос к уважаемым свинорылам.
Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)?
С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую?
В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?

Спасибо всем ответившим!

Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:46

  Искатель написав:Вопрос к уважаемым свинорылам.
Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)?
С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую?
В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?

Спасибо всем ответившим!

Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.


Процентовочку свинорылам прищщемили,вот и появились денежки на представителя.
Ratatui
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