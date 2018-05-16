monobank_ua написав:Без комиссии вы можете совершать платежи по реквизитам в счет личных средств до 10 000 грн, но не более 20 000 грн в месяц. Свыше этого порога комиссия составит 0,5% в счет личных средств и 4% — в счет кредитных.
Данное изменение вступает в действие с 18.05.2018
По реквизитам - это СЭП или p2p сюда тоже входят?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Вопрос к уважаемым свинорылам. Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)? С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую? В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?
Спасибо всем ответившим!
Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Вопрос к уважаемым свинорылам. Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)? С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую? В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?
Спасибо всем ответившим!
Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.
Процентовочку свинорылам прищщемили,вот и появились денежки на представителя.
Искатель написав:Вопрос к уважаемым свинорылам. Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)? С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую? В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?
Спасибо всем ответившим!
Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.
Киноманы еще спят? Никто не подскажет?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Вопрос к уважаемым свинорылам. Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)? С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую? В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?
Спасибо всем ответившим!
Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.