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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:44

  Vorlon написав:
  mihasik написав:Все на торентах

Через несколько месяцев после выхода фильмов на экраны. А иногда и на премьеру хочется сходить :)

А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру? Чуть подождать и все будет как минимум не хуже. Причем в качестве бонуса будет удобный домашний диван (или кресло) + современный ТВ + не надо решать как доехать/уехать в-из кинотеатра + возможность взять паузу пока возьмешь другое пиво-мороженное-кофе/сходишь в гальюн + никто рядом не кашляет/чихает/пукает - не говоря уже про то что премьерный поках часто стоит довольно не дешево. И да еще будет возможность выбрать дубляж, а не смотреть то что тебе навязали в кинотеатре.
Не знаю - я лично не вижу ни одного преимущества в таких походах у кино...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:48

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  mihasik написав:Все на торентах

Через несколько месяцев после выхода фильмов на экраны. А иногда и на премьеру хочется сходить :)

А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру? Чуть подождать и все будет как минимум не хуже. Причем в качестве бонуса будет удобный домашний диван (или кресло) + современный ТВ + не надо решать как доехать/уехать в-из кинотеатра + возможность взять паузу пока возьмешь другое пиво-мороженное-кофе/сходишь в гальюн + никто рядом не кашляет/чихает/пукает - не говоря уже про то что премьерный поках часто стоит довольно не дешево. И да еще будет возможность выбрать дубляж, а не смотреть то что тебе навязали в кинотеатре.
Не знаю - я лично не вижу ни одного преимущества в таких походах у кино...


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Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:54

  Flamingo написав:А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру?

Если вы с семьёй, любимой или ещё с кем-то никогда никуда не выходите - тогда вопросов нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:21

По поводу тарификации свыше 10к, и более 20к, из группы:
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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:36

  Вкладчик1234 написав:По поводу тарификации свыше 10к, и более 20к, из группы:
Зображення


Бред.

Стоимость СЕП, особенно в том режиме, который они сделали (след. день) позволяет держать эту стоимость в пределам 35 коп/платеж.

Поставить на него 2 грн, как в том же ТАСе, или 3 грн, как в Привате.
Или первая ласточка проблем с ликвидностью, или они преследовали другие цели.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:39

Лично меня устраивает, что оставили p2p как было. Моно-СЕПом не пользовался ни разу
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:42

Проблема не в том, что прикрутили какую-то гайку (хотя - и в этом тоже).
Проблема - в том, что видна четкая тенденция: гайки прикручивались, прикручиваются и будут прикручиваться.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:49

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  mihasik написав:Все на торентах

Через несколько месяцев после выхода фильмов на экраны. А иногда и на премьеру хочется сходить :)

А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру? Чуть подождать и все будет как минимум не хуже. Причем в качестве бонуса будет удобный домашний диван (или кресло) + современный ТВ + не надо решать как доехать/уехать в-из кинотеатра + возможность взять паузу пока возьмешь другое пиво-мороженное-кофе/сходишь в гальюн + никто рядом не кашляет/чихает/пукает - не говоря уже про то что премьерный поках часто стоит довольно не дешево. И да еще будет возможность выбрать дубляж, а не смотреть то что тебе навязали в кинотеатре.
Не знаю - я лично не вижу ни одного преимущества в таких походах у кино...

Всё желание отбил)))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:29

  Flamingo написав:я лично не вижу ни одного преимущества в таких походах у кино...

Аналогично. Сдаётся мне, что они потихоньку отомрут, как когда-то видеосалоны.
N0mad
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  #<1 ... 656657658659
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