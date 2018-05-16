Додано: Чет 17 тра, 2018 09:44

Vorlon написав: mihasik написав: Все на торентах Все на торентах

Через несколько месяцев после выхода фильмов на экраны. А иногда и на премьеру хочется сходить

Через несколько месяцев после выхода фильмов на экраны. А иногда и на премьеру хочется сходить

А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру? Чуть подождать и все будет как минимум не хуже. Причем в качестве бонуса будет удобный домашний диван (или кресло) + современный ТВ + не надо решать как доехать/уехать в-из кинотеатра + возможность взять паузу пока возьмешь другое пиво-мороженное-кофе/сходишь в гальюн + никто рядом не кашляет/чихает/пукает - не говоря уже про то что премьерный поках часто стоит довольно не дешево. И да еще будет возможность выбрать дубляж, а не смотреть то что тебе навязали в кинотеатре.Не знаю - я лично не вижу ни одного преимущества в таких походах у кино...